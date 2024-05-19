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Афлумакс 20 мл, №1 - Київ (849903) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (2)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Всього: упаковка (1)
232,60
Економія: -18,20 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Золотоустівська, 48/5
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Білоруська, 30
Всього: упаковка (2)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 22
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Всього: упаковка (2)
225,00
Економія: -10,60 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 1/2
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, просп. Бандери Степана, 15-А
Всього: упаковка (1)
245,20
Економія: -30,80 грн
214,40 грн