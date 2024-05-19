Афлумакс 20 мл, №1 - Харків (849903) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
В інших містах:
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 27
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Сінна, 32
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Маяковського, 19
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е