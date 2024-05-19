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Афлумакс 20 мл, №1 - Харків (849903) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
240,20
Економія: -25,80 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (1)
227,60
Економія: -13,20 грн
214,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Всього: упаковка (2)
222,50
Економія: -8,10 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Сінна, 32
Всього: упаковка (1)
245,20
Економія: -30,80 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
Всього: упаковка (1)
230,10
Економія: -15,70 грн
214,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Маяковського, 19
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (2)
227,60
Економія: -13,20 грн
214,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (1)
222,50
Економія: -8,10 грн
214,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
227,60
Економія: -13,20 грн
214,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Всього: упаковка (2)
227,60
Економія: -13,20 грн
214,40 грн