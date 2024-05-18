Афлумакс 20 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (849903) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Томаківка, вул. Шосейна, 22
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Маяковського, 19