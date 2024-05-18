Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системиАфлумаксЦіни в аптеках

Афлумакс 20 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (849903) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (2)
227,60
Економія: -13,20 грн
214,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
227,60
Економія: -13,20 грн
214,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (1)
222,50
Економія: -8,10 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
247,70
Економія: -33,30 грн
214,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Всього: упаковка (2)
227,60
Економія: -13,20 грн
214,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
220,00
Економія: -5,60 грн
214,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено
Томаківка, вул. Шосейна, 22
Всього: упаковка (1)
214,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Всього: упаковка (2)
214,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Маяковського, 19
Всього: упаковка (1)
214,40 грн