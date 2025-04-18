Бронхомед МаксІмун (Bronchomed MaxImmun)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники №24
Euro Lifecare
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники №24
Euro Lifecare
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники №24
Euro Lifecare
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
3.0 км
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники №24
Euro Lifecare
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники №24
Euro Lifecare
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники №24
Euro Lifecare
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 29
5.2 км
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники №24
Euro Lifecare
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники №24
Euro Lifecare
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники №24
Euro Lifecare
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
8.1 км
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники №24
Euro Lifecare
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
8.6 км
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники №24
Euro Lifecare
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники №24
Euro Lifecare
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники №24
Euro Lifecare
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники №24
Euro Lifecare
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
10.3 км
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники №24
Euro Lifecare
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники №24
Euro Lifecare
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники №24
Euro Lifecare
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Введенка, вул. Горбачова Олега, 59
26.1 км
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники №24
Euro Lifecare
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
35.6 км
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники №24
Euro Lifecare
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
Бронхомед МаксІмун з вітаміном C та цукром льодяники №24
Euro Lifecare