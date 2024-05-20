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Косметичні засобиДитяча косметикаPediatric Крем для обличчя дитячий "Laboratorios Babe"Ціни в аптеках

Pediatric Крем для обличчя дитячий "Laboratorios Babe" 50 мл - Запоріжжя (836845) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (3)
454,54
Економія: -15,54 грн
439,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
462,27
Економія: -23,27 грн
439,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (4)
491,24
Економія: -94,29 грн
396,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (4)
469,51
Економія: -30,51 грн
439,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (1)
726,22
Економія: -81,37 грн
644,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (3)
465,56
Економія: -26,56 грн
439,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
709,32
Економія: -24,32 грн
685,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
455,86
Економія: -29,15 грн
426,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (3)
731,72
Економія: -46,72 грн
685,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (3)
454,63
Економія: -30,12 грн
424,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (2)
453,40
Економія: -30,64 грн
422,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (3)
453,09
Економія: -38,23 грн
414,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
426,99
Економія: -51,49 грн
375,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (1)
718,75
Економія: -68,36 грн
650,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
735,42
Економія: -85,03 грн
650,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
465,02
Економія: -39,76 грн
425,26 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
468,06
Економія: -47,50 грн
420,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
707,26
Економія: -109,25 грн
598,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
724,87
Економія: -65,21 грн
659,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (1)
762,81
Економія: -118,12 грн
644,69 грн