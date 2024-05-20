Амлодипін Євро таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка коробка, №30 - Запоріжжя (501430) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 45 аптеках
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Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
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Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
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Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
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Всього: упаковка (1), контурна чарункова упаковка (2)
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Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
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Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
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Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
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Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
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Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
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Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14