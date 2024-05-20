Амлодипін Євро таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка коробка, №30 - Одеса (501430) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 43 аптеках
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Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
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Одеса, вул. Садіковська, 25
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Всього: упаковка (1), контурна чарункова упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
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Одеса, вул. Преображенська, 29
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Одеса, вул. Преображенська, 68
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Одеса, вул. Преображенська, 82
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Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
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Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
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Всього: упаковка (1), контурна чарункова упаковка (2)
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Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 77
Мед-сервіс
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80