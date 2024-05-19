Амлодипін Євро таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка коробка, №30 - Львів (501430) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 42 аптеках
Аптека бам
Детальніше
Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Ощад аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
Ощад аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: контурна чарункова упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64