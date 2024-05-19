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Амлодипін Євро таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка коробка, №30 - Львів (501430) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: таблетки (20)
35,10
Економія: -4,33 грн
30,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
37,69
Економія: -6,92 грн
30,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
37,69
Економія: -6,92 грн
30,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
37,69
Економія: -6,92 грн
30,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
37,69
Економія: -6,92 грн
30,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
37,70
Економія: -6,93 грн
30,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
37,10
Економія: -6,33 грн
30,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
37,69
Економія: -6,92 грн
30,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
37,10
Економія: -6,33 грн
30,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: таблетки (20)
37,10
Економія: -6,33 грн
30,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (1)
37,10
Економія: -6,33 грн
30,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
37,69
Економія: -6,92 грн
30,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (1)
37,69
Економія: -6,92 грн
30,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (1)
37,69
Економія: -6,92 грн
30,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (1)
37,10
Економія: -6,33 грн
30,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Всього: упаковка (1)
37,69
Економія: -6,92 грн
30,77 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
Всього: упаковка (1)
36,30
Економія: -5,53 грн
30,77 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
37,69
Економія: -6,92 грн
30,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: контурна чарункова упаковка (2)
35,49 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (1)
35,10
Економія: -4,33 грн
30,77 грн