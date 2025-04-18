Ілк степ 1 інтелі (Ilk step 1 intel)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 367 аптеках у Київ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
452,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
439,67
Економія при броні: -26,84 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
453,20
Економія при броні: -24,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
452,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
441,67
Економія при броні: -29,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
447,28
Економія при броні: -20,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
447,45
Економія при броні: -20,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
479,30
Економія при броні: -82,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
409,20
Економія при броні: -15,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
430,54
Економія при броні: -18,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
452,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
452,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
454,31
Економія при броні: -27,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
452,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
467,50
Економія при броні: -16,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
452,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
442,86
Економія при броні: -16,00 грн