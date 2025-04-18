Ілк степ 1 інтелі (Ilk step 1 intel)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
412,73
Економія при броні: -15,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
452,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
452,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
413,49
Економія при броні: -16,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
452,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
420,19
Економія при броні: -23,29 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
452,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
455,15
Економія при броні: -19,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
418,44
Економія при броні: -21,54 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
2.0 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
413,97
Економія при броні: -17,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ІЛК СТЕП 1 ІНТЕЛІ засіб косметичний по догляду за нігтями розчин флакон 14 мл №1
Медімар
452,00 грн