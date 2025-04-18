Київ
Бинт еластичний когезивних Рай Тейп камо (Elastic cohesive bandage Pea Tape camo)

Бинт еластичний когезивних Рай Тейп камо (Elastic cohesive bandage Pea Tape camo)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 3 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ КОГЕЗИВНИЙ REA TAPE (РАЙ ТЕЙП) КАМО 5 см х 4,5 см №1
Світ літньої людини
111,20 грн
БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ КОГЕЗИВНИЙ REA TAPE (РАЙ ТЕЙП) КАМО 7,5 см х 4,5 м №1
Світ літньої людини
148,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ КОГЕЗИВНИЙ REA TAPE (РАЙ ТЕЙП) КАМО 5 см х 4,5 см №1
Світ літньої людини
130,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ КОГЕЗИВНИЙ REA TAPE (РАЙ ТЕЙП) КАМО 5 см х 4,5 см №1
Світ літньої людини
127,32 грн
В містах поряд
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
412.1 км
БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ КОГЕЗИВНИЙ REA TAPE (РАЙ ТЕЙП) КАМО 5 см х 4,5 см №1
Світ літньої людини
109,93 грн
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