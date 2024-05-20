БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ КОГЕЗИВНИЙ REA TAPE (РАЙ ТЕЙП) КАМО 5 см х 4,5 см блакитний, №1 - Львів (743534) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом