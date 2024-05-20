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Антисептик для рук вміст ізопропілового спирту 70% "SterillPLUS Classic"Ціни в аптеках

Антисептик для рук вміст ізопропілового спирту 70% "SterillPLUS Classic" флакон 50 мл, №1 - Одеса (839838) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (5)
49,44 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (12)
49,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
52,87 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Доброслав, вул. Центральна, 58
Всього: упаковка (4)
48,34 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 83-В
Всього: упаковка (1)
57,63 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
Всього: упаковка (5)
49,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
Всього: упаковка (4)
49,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Татарбунари, вул. Тура, 15
Всього: упаковка (5)
49,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (1)
57,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 78
Всього: упаковка (3)
49,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
57,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, шосе Миколаївське, 11-В
Всього: упаковка (2)
49,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Херсон, просп. Незалежності, 46
Всього: упаковка (2)
49,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 26
Всього: упаковка (3)
49,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (2)
49,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Ізмаїльська, 63-А
Всього: упаковка (2)
48,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Болград, вул. Варненська, 24
Всього: упаковка (1)
48,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Долинська, вул. Соборності України, 1-А
Всього: упаковка (1)
47,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 69-А
Всього: упаковка (1)
48,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
Всього: упаковка (1)
57,53 грн