Антисептик для рук вміст ізопропілового спирту 70% "SterillPLUS Classic" флакон 50 мл, №1 - Одеса (839838) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
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Всього: упаковка (12)
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Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
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Доброслав, вул. Центральна, 58
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Сарата, вул. Крістіана Вернера, 83-В
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Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
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Татарбунари, вул. Тура, 15
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Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
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Миколаїв, вул. Космонавтів, 78
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Херсон, шосе Миколаївське, 11-В
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Херсон, просп. Незалежності, 46
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 26
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1
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Болград, вул. Ізмаїльська, 63-А
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Болград, вул. Варненська, 24
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Долинська, вул. Соборності України, 1-А
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Кропивницький, вул. Пашутінська, 69-А
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Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В