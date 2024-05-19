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Антисептик для рук вміст ізопропілового спирту 70% "SterillPLUS Classic"Ціни в аптеках

Антисептик для рук вміст ізопропілового спирту 70% "SterillPLUS Classic" флакон 50 мл, №1 - Львів (839838) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: упаковка (29)
47,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (2)
47,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (47)
47,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (7)
47,97 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (4)
58,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
Всього: упаковка (40)
47,06
Економія: -0,04 грн
47,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (1)
48,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
47,60
Економія: -0,45 грн
47,15 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (11)
47,72
Економія: -0,88 грн
46,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (14)
47,28
Економія: -0,23 грн
47,05 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Коссака, 5
Всього: упаковка (15)
46,80
Економія: -0,03 грн
46,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (22)
47,91 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (101)
47,47
Економія: -0,25 грн
47,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 11
Всього: упаковка (5)
47,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (4)
48,02 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Олесницького, 1
Всього: упаковка (1)
47,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 36-А
Всього: упаковка (18)
47,58
Економія: -0,80 грн
46,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Всього: упаковка (2)
48,26 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
Всього: упаковка (30)
47,60
Економія: -0,18 грн
47,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 3
Всього: упаковка (12)
48,18 грн