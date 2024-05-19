Антисептик для рук вміст ізопропілового спирту 70% "SterillPLUS Classic" флакон 50 мл, №1 - Львів (839838) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Львів, вул. Пасічна, 70
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Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
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Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
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Золочів, вул. Шашкевича, 2
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Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
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Рогатин, вул. Галицька, 64
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Стрий, вул. Коссака, 5
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Дрогобич, пл. Ринок, 11
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Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
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Стрий, вул. Успенська, 36-А
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Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
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Бурштин, вул. Калуська, 6-К
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Броди, вул. Золота, 3