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Антисептик для рук вміст ізопропілового спирту 70% "SterillPLUS Classic"Ціни в аптеках

Антисептик для рук вміст ізопропілового спирту 70% "SterillPLUS Classic" флакон 50 мл, №1 - Київ (839838) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (1)
48,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
58,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
Всього: упаковка (1)
57,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (1)
57,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (4)
57,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (2)
47,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (10)
48,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
57,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ольжича Олега, 8
Всього: упаковка (17)
57,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 4-А
Всього: упаковка (5)
48,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 5/7
Всього: упаковка (3)
58,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 7
Всього: упаковка (1)
48,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 34
Всього: упаковка (12)
57,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Всього: упаковка (7)
55,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 27
Всього: упаковка (2)
48,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Азербайджанська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
58,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Данченка Сергія, 1
Всього: упаковка (1)
57,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (1)
48,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 9
Всього: упаковка (10)
58,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 10/14
Всього: упаковка (5)
48,41 грн