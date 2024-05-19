Антисептик для рук вміст ізопропілового спирту 70% "SterillPLUS Classic" флакон 50 мл, №1 - Київ (839838) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 26 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полтавська, 10
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (17)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ольжича Олега, 8
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 4-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 5/7
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 7
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 34
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 27
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Азербайджанська, 8-Б
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Данченка Сергія, 1
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 9
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 10/14