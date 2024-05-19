Антисептик для рук вміст ізопропілового спирту 70% "SterillPLUS Classic" флакон 50 мл, №1 - Харків (839838) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 61 аптеці
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Харків, вул. Нетіченська, 25
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Харків, просп. Науки, 9
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Всього: упаковка (43)
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Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
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Харків, вул. Москалівська, 106
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Харків, вул. Дерев'янка, 7