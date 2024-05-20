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Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплексЦіни в аптеках

Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплекс флакон 50 мл, №1 - Запоріжжя (839826) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (2)
56,73 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (2)
57,01
Економія: -0,69 грн
56,32 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Всього: упаковка (1)
39,56
Економія: -0,33 грн
39,23 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
39,53 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 55
Всього: упаковка (1)
39,50
Економія: -0,56 грн
38,94 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (3)
39,63 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черняхів, вул. Юліана Мовчана, 16
Всього: упаковка (2)
56,88
Економія: -0,75 грн
56,13 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, пл. Базарна, 3
Всього: упаковка (2)
57,07
Економія: -0,89 грн
56,18 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (2)
56,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
Всього: упаковка (2)
39,38
Економія: -0,40 грн
38,98 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 47
Всього: упаковка (2)
56,03 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 113-А
Всього: упаковка (2)
56,95
Економія: -0,47 грн
56,48 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 10-А
Всього: упаковка (1)
47,24
Економія: -0,42 грн
46,82 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
39,28
Економія: -0,01 грн
39,27 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Грушевського, 140-Б
Всього: упаковка (1)
56,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
Всього: упаковка (1)
38,91 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 7
Всього: упаковка (1)
39,34
Економія: -0,05 грн
39,29 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чемерівці, вул. Центральна, 29/3
Всього: упаковка (1)
56,10
Економія: -0,07 грн
56,03 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борщів, вул. Бандери Степана, 95-А
Всього: упаковка (2)
39,48
Економія: -0,09 грн
39,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 105
Всього: упаковка (1)
39,63 грн