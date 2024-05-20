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Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплексЦіни в аптеках

Антисептик для рук ТМ "AROMA KRAINA" Антисептичний комплекс флакон 100 мл, №1 - Запоріжжя (839824) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (2)
69,66 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
69,10 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (1)
48,03 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
69,64 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
32,14 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, пл. Базарна, 3
Всього: упаковка (2)
96,60 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
Всього: упаковка (1)
47,68
Економія: -0,10 грн
47,58 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 47
Всього: упаковка (2)
69,09 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 113-А
Всього: упаковка (2)
68,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 18-В
Всього: упаковка (1)
68,83
Економія: -0,11 грн
68,72 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (2)
48,24 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Грушевського Михайла, 84/2
Всього: упаковка (3)
48,36
Економія: -0,78 грн
47,58 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олевськ, вул. Київська, 14
Всього: упаковка (1)
48,05
Економія: -0,06 грн
47,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 7
Всього: упаковка (1)
48,40
Економія: -0,38 грн
48,02 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
Всього: упаковка (1)
47,64
Економія: -0,08 грн
47,56 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Колінківці, вул. Головна, 86-А
Всього: упаковка (1)
47,99
Економія: -0,44 грн
47,55 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 22-А
Всього: упаковка (1)
57,65 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борщів, вул. Бандери Степана, 95-А
Всього: упаковка (1)
48,32 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
57,91
Економія: -0,46 грн
57,45 грн
Перша
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-Б
Всього: упаковка (2)
69,28 грн