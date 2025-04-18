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Голка Хубера пряма для пункції венозного імплантованого порту (Straight Huber needle for puncture of the implanted venous port)
Голка Хубера пряма для пункції венозного імплантованого порту (Straight Huber needle for puncture of the implanted venous port)
Харків
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Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Ялтинська, 1
331.0 км
Голка Хубера пряма ONCOMEDICA для пункції венозного імплантованого порту 20G (0,9 мм) x 25 мм №1
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