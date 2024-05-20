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Бинт еластичний високої розтяжності Lastodur® straff/strong/Ластодур тугий 8 см х 7 м, №1 - Львів (840444) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
356,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (2)
354,42 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (2)
355,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
355,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
358,33 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Дніпровська, 2-Г
Всього: упаковка (4)
371,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом