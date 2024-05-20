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Бинт еластичний високої розтяжності Lastodur® straff/strong/Ластодур тугий 6 см х 7 м, №1 - Одеса (840443) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (3)
332,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
329,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (2)
330,45 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
332,99 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишгород, вул. Дніпровська, 2-Г
Всього: упаковка (3)
335,80 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом