Бинт еластичний високої розтяжності Lastodur® straff/strong/Ластодур тугий 6 см х 7 м, №1 - Одеса (840443) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Вітамін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишгород, вул. Дніпровська, 2-Г
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом