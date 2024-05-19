Бинт еластичний високої розтяжності Lastodur® straff/strong/Ластодур тугий 6 см х 7 м, №1 - Харків (840443) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Вітамін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Дніпровська, 2-Г
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом