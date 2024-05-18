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Бинт еластичний високої розтяжності Lastodur® straff/strong/Ластодур тугий 10 см х 7 м, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (840441) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Москалівська, 68/114
Всього: упаковка (1)
381,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
379,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
379,60 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 266
Всього: упаковка (1)
380,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (2)
382,96 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (2)
383,14 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом