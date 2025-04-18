Київ
Інгалятор небулайзер компресорний (Compressor nebulizer inhaler)

Інгалятор небулайзер компресорний (Compressor nebulizer inhaler)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Інгалятор небулайзер компресорний для аерозольної терапії Beurer IH26 №1
Beurer GmbH
2450,91 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
410.2 км
Інгалятор небулайзер компресорний для аерозольної терапії Beurer IH21 №1
Beurer GmbH
2047,60
Економія при броні: -61,43 грн
1986,17 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
410.3 км
Інгалятор небулайзер компресорний для аерозольної терапії Beurer IH26 №1
Beurer GmbH
2518,40 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
415.2 км
Інгалятор небулайзер компресорний для аерозольної терапії Beurer IH21 №1
Beurer GmbH
2047,60
Економія при броні: -61,43 грн
1986,17 грн
Інгалятор небулайзер компресорний для аерозольної терапії Beurer IH26 №1
Beurer GmbH
2866,60
Економія при броні: -86,00 грн
2780,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
449.7 км
Інгалятор небулайзер компресорний для аерозольної терапії Beurer IH26 №1
Beurer GmbH
2453,17 грн
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