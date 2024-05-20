Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеSVR Себіаклер гель для обличчя активний для шкіри схильної до акнеЦіни в аптеках

SVR Себіаклер гель для обличчя активний для шкіри схильної до акне 40 мл - Запоріжжя (839996) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
578,60
Економія: -111,06 грн
467,54 грн
Елітфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
582,00
Економія: -108,00 грн
474,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
528,03 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
554,00
Економія: -80,00 грн
474,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
608,74
Економія: -97,16 грн
511,58 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
530,08 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
568,44 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
566,58 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
566,43 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (1)
522,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
565,52 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
567,68 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
525,93 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
564,58 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
560,93 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Всього: упаковка (1)
529,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
578,00
Економія: -79,73 грн
498,27 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (1)
565,36 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Юрченка, 3
Всього: упаковка (1)
529,92 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
567,58 грн