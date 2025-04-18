Київ
Кодалі віносурс гель для обличчя (Caudalie vinosource facial gel)

Кодалі віносурс гель для обличчя (Caudalie vinosource facial gel)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 2 аптеках у Київ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
6.6 км
Кодалі Vinosource гель для обличчя зволожуючий 50 мл №1
Caudalie
1017,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
8.8 км
Кодалі Vinosource гель для обличчя зволожуючий 50 мл №1
Caudalie
1017,60 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 77
131.8 км
Кодалі Vinosource гель для обличчя зволожуючий 50 мл №1
Caudalie
1221,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
410.1 км
Кодалі Vinosource гель для обличчя зволожуючий 50 мл №1
Caudalie
995,15 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
411.8 км
Кодалі Vinosource гель для обличчя зволожуючий 50 мл №1
Caudalie
1020,23
Економія при броні: -6,93 грн
1013,30 грн
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