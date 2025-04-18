Київ
Бинт кінезіологічний тейп Рай Тейп бьюті-бра (Medical kinesiological tape Rea tape beauty-brа)

Бинт кінезіологічний тейп Рай Тейп бьюті-бра (Medical kinesiological tape Rea tape beauty-brа)

Київ (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 1 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) Beauty-Brа 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD
372,70 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 3
275.7 км
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) Beauty-Brа 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD
362,16 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
420.2 км
Бінт медичний еластичний кінезіологічний тейп REA TAPE (Рай Тейп) Beauty-Brа 5 м х 5 см №1
TS CO., LTD
363,32 грн
ГоловнаКошикОбране