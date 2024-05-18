Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеBabaria Маска для обличчя – баланс мікрофлориЦіни в аптеках

Babaria Маска для обличчя – баланс мікрофлори 20 мл - Харків (835168) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (2)
292,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 28
Всього: упаковка (1)
292,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Всього: упаковка (1)
292,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Д
Всього: упаковка (3)
292,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
Всього: упаковка (1)
292,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
Всього: упаковка (1)
292,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/3
Всього: упаковка (2)
292,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Царичанка, вул. Першотравнева, 2
Всього: упаковка (2)
292,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
Всього: упаковка (3)
292,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (4)
292,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
Всього: упаковка (1)
292,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
292,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
292,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
292,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
292,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 17-В
Всього: упаковка (1)
292,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (2)
292,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
Всього: упаковка (3)
299,99
Економія: -7,99 грн
292,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 29/35
Всього: упаковка (1)
292,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
Всього: упаковка (4)
292,00 грн