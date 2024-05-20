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АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 5 х 5 см, №1 - Запоріжжя (812615) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
64,13
Економія: -4,09 грн
60,04 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (3)
67,77
Економія: -8,44 грн
59,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
72,16
Економія: -12,86 грн
59,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (2)
64,42
Економія: -4,84 грн
59,58 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом