АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 5 х 5 см, №1 - Запоріжжя (812615) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом