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АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 5 х 5 см, №1 - Одеса (812615) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (2)
64,57
Економія: -4,99 грн
59,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
71,33
Економія: -12,03 грн
59,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (3)
66,30
Економія: -6,97 грн
59,33 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
66,22
Економія: -6,18 грн
60,04 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом