АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 5 х 5 см, №1 - Харків (812615) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Нє болєй
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом