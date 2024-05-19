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АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 5 х 5 см, №1 - Харків (812615) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
65,18
Економія: -5,14 грн
60,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
72,50
Економія: -13,20 грн
59,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (3)
68,35
Економія: -9,02 грн
59,33 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (2)
64,32
Економія: -4,74 грн
59,58 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом