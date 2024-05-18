Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиПов'язкиінші пов'язкиАЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка)Ціни в аптеках

АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 5 х 5 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (812615) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
72,07
Економія: -12,77 грн
59,30 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (3)
67,99
Економія: -8,66 грн
59,33 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
65,74
Економія: -5,70 грн
60,04 грн
В інших містах:
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (2)
63,90
Економія: -4,32 грн
59,58 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом