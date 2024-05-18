Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиПов'язкиінші пов'язкиАЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка)Ціни в аптеках

АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 10 х 10 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (812602) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (3)
121,07
Економія: -10,38 грн
110,69 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2
Всього: упаковка (2)
114,88
Економія: -6,58 грн
108,30 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
115,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом