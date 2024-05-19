LACTOVIT молочко для тіла Instant 400 мл - Харків (835260) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Літературна, 5
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Незалежності, 7
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 3-й, 39
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 28
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 27
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Полтава, вул. Соборності, 64-Б
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
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Всього: упаковка (2)
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Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 24
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Юр'ївка, вул. Центральна, 102-В
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/3
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Першотравнева, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Підгородне, вул. Шосейна, 74