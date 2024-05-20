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АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЕТІАКСІЛ) sensitive флакон кульковий 15 мл для чутливої шкіри - Запоріжжя (923956) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (1)
440,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
404,66 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (4)
574,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (1)
442,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Всього: упаковка (1)
441,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (1)
441,88 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (1)
442,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (1)
440,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 5
Всього: упаковка (1)
441,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
404,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
Всього: упаковка (1)
441,98 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Дворцова, 2
Всього: упаковка (1)
404,66 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 42/77
Всього: упаковка (1)
441,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
442,03 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
574,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 37/37
Всього: упаковка (1)
442,03 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
Всього: упаковка (1)
574,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (1)
441,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 32/3
Всього: упаковка (1)
441,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4
Всього: упаковка (1)
468,40 грн