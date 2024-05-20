Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби з догляду за шкірою нігАНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЕТІАКСІЛ)Ціни в аптеках

АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЕТІАКСІЛ) спрей для ніг 100 мл 48 годин - Запоріжжя (894522) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
358,68
Економія: -18,05 грн
340,63 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
405,57 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
388,23 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
363,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
408,45
Економія: -55,89 грн
352,56 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
374,33
Економія: -38,81 грн
335,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (2)
374,92
Економія: -38,71 грн
336,21 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
385,02
Економія: -49,64 грн
335,38 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
425,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
368,16
Економія: -33,91 грн
334,25 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (1)
411,36
Економія: -69,14 грн
342,22 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
388,60
Економія: -23,13 грн
365,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 45-Д
Всього: упаковка (1)
386,53
Економія: -44,10 грн
342,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
Всього: упаковка (1)
395,26
Економія: -34,23 грн
361,03 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
Всього: упаковка (1)
384,65
Економія: -41,70 грн
342,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
Всього: упаковка (1)
377,33
Економія: -41,12 грн
336,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
Всього: упаковка (1)
385,14
Економія: -49,85 грн
335,29 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
361,27
Економія: -21,07 грн
340,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
Всього: упаковка (1)
429,50
Економія: -58,04 грн
371,46 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (1)
388,95
Економія: -47,04 грн
341,91 грн