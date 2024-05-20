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АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЕТІАКСІЛ) Lotion Normal 100 мл для рук та ніг - Запоріжжя (894516) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
564,01 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (2)
574,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
575,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (2)
573,59 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
534,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Всього: упаковка (1)
571,24
Економія: -92,83 грн
478,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Дніпровська, 464-Б
Всього: упаковка (1)
579,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
576,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (2)
579,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (1)
567,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (2)
575,01 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
580,64 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізюм, вул. Соборна, 33/3
Всього: упаковка (1)
577,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Глобине, вул. Виноградна, 11
Всього: упаковка (2)
567,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (2)
577,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 106
Всього: упаковка (1)
575,99 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
573,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
551,04
Економія: -66,03 грн
485,01 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
579,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
Всього: упаковка (1)
545,06 грн