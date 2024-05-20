Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби з догляду за шкірою нігАНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЕТІАКСІЛ)Ціни в аптеках

АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЕТІАКСІЛ) аерозоль 150 мл MEN, 48 годин - Запоріжжя (894503) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
412,00
Економія: -68,00 грн
344,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Всього: упаковка (1)
340,94 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
Всього: упаковка (1)
340,93 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Кострова Давида, 77
Всього: упаковка (1)
340,94 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
Всього: упаковка (1)
340,94 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
340,94 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Всього: упаковка (1)
340,94 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 66
Всього: упаковка (1)
361,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
Всього: упаковка (1)
340,93 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Всього: упаковка (1)
361,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
340,93 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (1)
340,94 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 355/4
Всього: упаковка (1)
340,94 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Охтирська, 18
Всього: упаковка (1)
340,93 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Всього: упаковка (1)
340,94 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (1)
340,94 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
303,12 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
Всього: упаковка (1)
361,50 грн
Віола
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
408,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
340,62 грн