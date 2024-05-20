Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби з догляду за шкірою нігАНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЕТІАКСІЛ)Ціни в аптеках

АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЕТІАКСІЛ) стік 40 мл 48 годин - Запоріжжя (829533) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (2)
508,27 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
505,82 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (1)
416,69 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (1)
499,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
482,00
Економія: -77,00 грн
405,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
520,99
Економія: -95,97 грн
425,02 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
466,00
Економія: -61,00 грн
405,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2)
516,31 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
Всього: упаковка (1)
483,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
Всього: упаковка (1)
483,48 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (2)
491,46 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 45
Всього: упаковка (1)
507,51 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
456,37
Економія: -47,32 грн
409,05 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
487,58 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
509,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
513,11 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Північнодонецька, 2
Всього: упаковка (1)
482,43 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (1)
520,99
Економія: -95,97 грн
425,02 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
502,07 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
524,49
Економія: -83,62 грн
440,87 грн