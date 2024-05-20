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АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЕТІАКСІЛ) флакон кульковий 50 мл 48 годин - Запоріжжя (829526) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
500,99
Економія: -88,76 грн
412,23 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
408,00
Економія: -53,00 грн
355,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
484,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
427,52
Економія: -40,63 грн
386,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
424,89
Економія: -29,61 грн
395,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
404,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2)
457,65
Економія: -62,60 грн
395,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
459,89
Економія: -47,95 грн
411,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
452,29
Економія: -45,78 грн
406,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
405,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (2)
486,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
459,44
Економія: -44,38 грн
415,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
447,91
Економія: -24,31 грн
423,60 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
426,00
Економія: -71,00 грн
355,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
413,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
424,60
Економія: -27,15 грн
397,45 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
503,99
Економія: -91,76 грн
412,23 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
426,00
Економія: -71,00 грн
355,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
408,00
Економія: -53,00 грн
355,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (1)
490,99
Економія: -78,76 грн
412,23 грн