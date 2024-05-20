LACTOVIT дезодорант Lactourea 50 мл - Запоріжжя (835275) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Святогорська, 10
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
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Жовті Води, вул. Мудрого Ярослава, 2-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Байрона, 183
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Смоліне, вул. Козакова, 16-В
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Махова Олександра, 4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Вірського Павла, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорнобильська, 18
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 35
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 50
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Бородянка, вул. Привокзальна, 14-А