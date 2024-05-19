LACTOVIT дезодорант Lactourea 50 мл - Київ (835275) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вірського Павла, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорнобильська, 18
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Бородянка, вул. Привокзальна, 14-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 26-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 14-Ж
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Смоліне, вул. Козакова, 16-В
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 50
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 35
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Мудрого Ярослава, 2-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, пл. Героїв Євромайдану, 9
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Святогорська, 10
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б