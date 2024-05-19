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LACTOVIT дезодорант Activit 50 мл - Київ (835270) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 18-А
Всього: упаковка (1)
169,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 35
Всього: упаковка (1)
169,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (1)
169,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом