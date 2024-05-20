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АВЕН ТОЛЕРАНС КОНТРОЛ КРЕМ 40 мл - Запоріжжя (764398) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
798,00
Економія: -92,00 грн
706,00 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
812,00
Економія: -106,00 грн
706,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
866,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
866,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
866,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
802,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
796,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
738,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
807,60 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, вул. Павлоградська, 37
Всього: упаковка (1)
729,42 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
805,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
797,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
701,83
Економія: -35,51 грн
666,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, пл. Центральна, 3
Всього: упаковка (1)
738,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
797,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
731,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
736,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
734,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
804,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 9
Всього: упаковка (1)
802,40 грн