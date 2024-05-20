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Аквабріз морська вода спрей для носа спрей флакон полімерний з розпилювачем 45 мл тм Fidem Pharm - Запоріжжя (911064) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (5)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (7)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (6)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (3)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Всього: упаковка (1)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (5)
123,10 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (4)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (2)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 5
Всього: упаковка (4)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (5)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
Всього: упаковка (4)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
Всього: упаковка (4)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Запоріжжя, вул. Істоміна, 4
Всього: упаковка (4)
123,10 грн
В інших містах:
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Марганець, вул. Лермонтова, 10
Всього: упаковка (4)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 174
Всього: упаковка (3)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Дворцова, 2
Всього: упаковка (1)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Синельникове, вул. Миру, 26
Всього: упаковка (7)
123,10 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Синельникове, вул. Каштанова, 13-А
Всього: упаковка (5)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 37
Всього: упаковка (5)
123,10 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 206
Всього: упаковка (5)
123,10 грн