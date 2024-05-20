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Аквабріз морська вода спрей для носа спрей флакон полімерний з розпилювачем 45 мл тм Fidem Pharm - Одеса (911064) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (9)
123,10 грн
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (9)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (3)
123,10 грн
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (5)
123,10 грн
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (11)
123,10 грн
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (6)
123,10 грн
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (6)
123,10 грн
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (6)
123,10 грн
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (4)
123,10 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
Всього: упаковка (4)
123,10 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (6)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
Всього: упаковка (5)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (2)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (5)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 90
Всього: упаковка (5)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
Всього: упаковка (6)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
Всього: упаковка (5)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Сегедська, 14
Всього: упаковка (5)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Всього: упаковка (6)
123,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
Всього: упаковка (5)
123,10 грн