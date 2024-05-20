Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИАнілідиПарацетамол, комбінації без психолептиківАміцитрон® ЕкстратабЦіни в аптеках

Аміцитрон® Екстратаб таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №10 - Запоріжжя (378842) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
107,99
Економія: -20,65 грн
87,34 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
106,00
Економія: -16,00 грн
90,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (1)
89,76
Економія: -2,76 грн
87,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
104,45
Економія: -10,54 грн
93,91 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
90,81 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
Всього: упаковка (1)
112,00
Економія: -22,00 грн
90,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
112,00
Економія: -24,00 грн
88,00 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (1)
98,80 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
106,00
Економія: -18,00 грн
88,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (2)
106,99
Економія: -19,65 грн
87,34 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (1)
99,99
Економія: -12,65 грн
87,34 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
Всього: упаковка (1)
101,51
Економія: -13,60 грн
87,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Всього: упаковка (2)
103,37
Економія: -14,06 грн
89,31 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (2)
97,98
Економія: -6,50 грн
91,48 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (1)
97,72
Економія: -6,24 грн
91,48 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (1)
96,85
Економія: -5,37 грн
91,48 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (1)
102,50
Економія: -15,16 грн
87,34 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
Всього: упаковка (2)
125,50
Економія: -38,16 грн
87,34 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (3)
105,51
Економія: -13,08 грн
92,43 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (3)
109,99
Економія: -22,65 грн
87,34 грн