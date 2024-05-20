Аміцитрон® Екстратаб таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №10 - Запоріжжя (378842) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15