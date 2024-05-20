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АНТИПЕРСПІРАНТ "ЕФЕКТ ПУДРИ" ВІД NIVEA® спрей 150 мл - Запоріжжя (801811) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
187,90
Економія: -45,63 грн
142,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
187,90
Економія: -45,63 грн
142,27 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гоща, вул. Соборна, 2-Б
Всього: упаковка (2)
115,15 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
Всього: упаковка (1)
114,30 грн
Рівне-медфарм
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, вул. Медична, 7
Всього: упаковка (4)
115,15 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Оржів, вул. Заводська, 1
Всього: упаковка (2)
115,15 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Соборна, 37-А
Всього: упаковка (1)
115,15 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Шевченка, 21-В
Всього: упаковка (1)
115,15 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Конякіна, 12-Б
Всього: упаковка (1)
115,15 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
115,15 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 18
Всього: упаковка (1)
114,30 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Ковельська, 47
Всього: упаковка (1)
114,30 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
115,15 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Голоби, вул. Незалежності, 26
Всього: упаковка (1)
114,30 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Любешів, вул. Незалежності, 58
Всього: упаковка (1)
115,15 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Героїв Майдану, 25
Всього: упаковка (1)
114,30 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 60
Всього: упаковка (1)
115,15 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25
Всього: упаковка (1)
115,15 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом