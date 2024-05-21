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БАТТЕР ШИ (КАРІТЕ) ОЛІЯ КОСМЕТИЧНА 30 мл - Запоріжжя (755359) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
79,19
Економія: -4,09 грн
75,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
77,17
Економія: -2,89 грн
74,28 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1)
76,27
Економія: -2,88 грн
73,39 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
74,59
Економія: -8,28 грн
66,31 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
72,98
Економія: -7,36 грн
65,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
72,18
Економія: -5,63 грн
66,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
83,75
Економія: -14,79 грн
68,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
83,07
Економія: -14,11 грн
68,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
Всього: упаковка (1)
83,42
Економія: -8,85 грн
74,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
77,12
Економія: -11,66 грн
65,46 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом