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VITA - Сорб гель , №20 - Львів (829492) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вараш, пл. Незалежності, 10
Всього: упаковка (6)
157,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Хлібна, 14
Всього: упаковка (1)
142,94 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 77
Всього: упаковка (3)
157,23 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Київська, 5-А
Всього: упаковка (21)
142,94 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Біла Церква, вул. Зінича Ігоря, 8
Всього: упаковка (1)
171,54 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
Всього: упаковка (2)
150,10 грн
Аптекар
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Зачинено
Немішаєве, вул. Залізнична, 11
Всього: упаковка (2)
142,95 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Немішаєве, вул. Хмельницького Богдана, 4
Всього: упаковка (16)
142,94 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
Всього: упаковка (14)
157,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, шосе Нове, 52
Всього: упаковка (19)
157,25 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Енергетиків, 4-Б
Всього: упаковка (16)
142,95 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Літературна, 27
Всього: упаковка (11)
147,24 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (7)
142,94 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Декабристів, 184
Всього: упаковка (8)
142,94 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
Всього: (6)
150,07 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15
Всього: упаковка (25)
150,10 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гната Юри, 7
Всього: упаковка (6)
142,94 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гната Юри, 3
Всього: упаковка (24)
142,95 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
Всього: упаковка (5)
142,94 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
Всього: упаковка (15)
142,95 грн